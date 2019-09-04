0553 313 94 23

Türkiye Diyanet Vakfından “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen’de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla karikatür sergisi düzenleyecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
Türkiye Diyanet Vakfından “Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Yemen’de yaşanan insanlık dramının uluslararası toplumda duyurulması ve farkındalık oluşturulması amacıyla karikatür sergisi düzenleyecek.


Uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen’de yaşanan büyük trajediye çekmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle Türkiye Diyanet Vakfı ve Union of World Cartoonists (UWC-Dünya Çizerler Birliği) iş birliğinde düzenlenen sergiye 62 ülkeden 105 karikatürist destek verdi. Çizerlerin Yemen’deki iç savaşı konu alan karikatürleri “Uluslararası Çizgilerle Yemen” başlığı ile açılacak sergide yer alacak.


“Uluslararası Çizgilerle Yemen” sergisi 6 Eylül Cuma günü saat 16.00’da İstanbul Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisi’nde ziyarete açılacak. 6 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan serginin ilk gösteriminin ardından ülkemizin çeşitli kentlerinde ve 100 farklı ülkede ziyarete açılması planlanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:24
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    1. KADES’i 308 bin 193 kişi indirdi
    2. Asgari ücret maaş kesintisi ne kadar..
    3. Sivas'ta feci kaza! Polis motosikleti..
    4. Ağustos ayındaen fazla ihracatı..
    5. Başkan Şahin futbolcularla bir araya..
    6. Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu son..
    7. Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya..
    8. Kaymakamlardan kan bağışına destek
    9. Belediyenin 5 aylık çalışmaları..
    10. “Gaziantep Türkiye için çok önemli”
    11. Çalınan iş makinesi ekipmanları..
    12. Üçlü zirvenin tarihi belli oldu
    13. HDP'li Başkanın sözleri aileleri..
    14. Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık..
    15. Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya..
    16. Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla..
    17. Bartın Üniversitesi Yapay Zeka..
    18. AK Parti ekim ayında kampa giriyor
    19. Ankara'da okul servisi ücretlerine zam!
    20. Yunanistan'da ekonomi büyümeye devam..
    21. Sanayi sitesinde asfalt çalışması
    22. Antalya’da 2. Spor Ekipmanları,..
    23. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi..
    24. Genç dekorasyoncunun güvercin merakı..
    25. Bartın’da yol bakım çalışması yapıldı
    26. Sivas'ta polis motosikleti devrildi
    27. Türkiye - Andorra maçını Donald..
    28. Rus pilotların cesetleri bulundu
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Kadın işletmeciden alkışlanacak yöntem
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!