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Aktüel

Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi’nin inşası başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 17:39:14 -
Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi’nin inşası başladı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova İslam Birliğince 2012'de temelleri atılan ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) katkılarıyla yapılacak Priştine Merkez Camisi'nin inşası başladı.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava ve kurum yetkilileri, inşaat çalışmalarını inceledi.

Ternava, burada yaptığı açıklamada, TDV'ye, Kosova İslam Birliği yönetimine ve Priştine Belediyesine teşekkürlerini ileterek, "Priştine'nin bu güzelliğinin inşasını en kısa sürede tamamlamak için Allah’tan sağlık ve iyilik niyaz ediyorum." dedi.

Priştine Merkez Camisi’nin temeli, Ekim 2012'de Kosova Cumhurbaşkanı olan Atifete Yahyaga ve Kosova Başbakanı olan Haşim Thaçi ile Ternava’nın katılımıyla atılmıştı.

Ternava, projenin 5 yıl boyunca gecikme nedeninin, Priştine Belediyesince projeye başlamak üzere caminin detaylarını derlemeye başlamak için kentsel koşulların sağlanmaması ve proje üzerinde çalışılması olduğunu belirtmişti.

Kosova İslam Birliği Başkanı Ternava, verdiği bir başka röportajda, caminin inşası için Türkiye'deki camilerde 40 milyon avro toplandığını aktarmıştı.

Kosova Posta ve Telekomünikasyon (PTK) binasının karşısına inşa edilecek caminin 4 minareli olması planlanıyor.

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