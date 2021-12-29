  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı yaptı
Gündem

Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfından Şanlıurfa'daki ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı

Yeniakit Publisher
2021-12-29 18:30:00 - 2021-12-29 18:32:55
Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesince ihtiyaç sahibi ailelere mont, ayakkabı ve kaban yardımında bulunuldu.

İl Müftülüğünde düzenlenen programda vakıf görevlileri ve ihtiyaç sahibi aileler bir araya geldi. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunan vakıf görevlileri, talepleri dinledi.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesinin "Çocuklarımız Üşümesin" diye bir süre önce kampanya başlattığını söyledi.

Tolan, kampanya kapsamında ev ev ziyaretler yapılarak ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiği ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamına hayırseverlerden temin edilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yaklaşık 100 çocuğumuza mont, kaban, ayakkabı ve bot hediye ettik. Onların yüzlerini güldürmeye çalıştık. Bunun yanında vakıf görevlilerimiz belirledikleri ailelere gıda ve yakacak yardımında da bulunuyor. Bunun yanında hayırseverlerin adak kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yardımlarda emeği geçenlerden Allah bir kez daha razı olsun. Çalışmalarımız devam ediyor. Hayırseverlerin destekleriyle daha çok aileye ulaşmaya hedefliyoruz."

Yardım alan kişilerde vakıf görevlilerine ve hayırseverlere teşekkür etti..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay