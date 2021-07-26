Türkiye Diyanet Vakfı bu bayramda da Senegallilerin yüzünü güldürdü

Yeni Akit Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Yurtdışı Sosyal ve Hayri Hizmetler Müdürlüğü uzman yardımcısı ve ekip sorumlusu Muhammet Bahattin Alkan, TDV’nin sadece Afrika’da değil, dünyanın pek çok noktasında ihtiyaç sahibi insanlara ulaştığını söyledi.

Senegal’e 2021 kurban organizasyonu kapsamında gittiklerini belirten Alkan, “Bizler burada bağışçılarımızla ihtiyaç sahipleri arasında gönül bağı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’deki bağışçılarımızın onları unutmadığını, onlarla etlerini paylaştığını göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Başkent Dakar’da 600, ülke genelinde ise 2 bin büyükbaş kurban kesildiğini dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

“Diğer beyazların burayı sömürmek için gelmesinden dolayı insanlarda hep bir beyazın onları sömürmeye, onlardan bir şey almaya geldiğiyle ilgili algı oluşmuş ancak artık yıllardır Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yardımlarla insanlar beyazları gördüğünde, ellerinde yardım kolisi ya da bir yardımla gelen beyazları gördüğünde, ‘Bunlar Türk’tür, Türkler bize yardıma geldi’ diyebiliyorlar. Özellikle Türkiye Diyanet Vakfının Senegal’e önem vermesi, buraya yapmış olduğu yardımlarla sadece mavi yelekleri bile görmeleri yetiyor onlar için”