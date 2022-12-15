Türkiye Diyanet Vakfı, Antalya’da selzedelerin yaralarını sarıyor

Vakıf yaklaşık 40 görevli ve gönüllüsüyle selden dolayı büyük çapta maddi hasarın yaşandığı bölgedeki selzedelerin yardımına koşuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Antalya Kumluca’da kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren mağdurların yaralarını sarmak için Türkiye Diyanet Vakfı’nın görevli ve gönüllüleriyle sahada olduğu bilgisini veren Genel Müdür Turan, “Kumluca’da yaşanan selin hemen ardından ihtiyaç duyulan noktalara görevli ve gönüllülerimiz intikal etti. Antalya İl Müftüsü ve Vakfımız Şube Başkanı Nazif Fethi Yalçınkaya’nın öncülüğündeki ekip arkadaşlarımız, selzedelere gece gündüz demeden ihtiyaç duyulan halı, kilim, kıyafet ve gıda malzemesi gibi yardımları ulaştırmaya başladı. Mağdur kardeşlerimizin beslenme ihtiyacını karşılamak için farklı noktalarda günde iki öğün bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz” dedi.

Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için Vakfın görevli ve gönüllülerinin Kumluca’da seferber olduğunu vurgulayan Turan şu bilgileri verdi: “Sahadaki arkadaşlarımızla ihtiyaçları hızla tespit edip selden etkilenen kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz.Şu ana kadar 300 gıda kolisi, 200 halı-kilim, 400 battaniye ulaştırdık, 200 selzedeye kıyafet yardımı yaptık. Günlük iki öğün olmak üzere bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız bölgede devam ediyor. Hayırseverlerimizin destekleriyle Kumluca’da yardımlarımız sürecek.”