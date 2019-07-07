Türkiye, dinamizmiyle rol model konumunda

Yıllık 20 milyar Euro’luk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in bu seneki toplantısı Türkiye’de yapıldı. Grubun uluslararası başkanı Hans Carpels toplantıda yaptığı konuşmada “Türkiye pazarı gayet dinamik, inovasyonlara hızla adapte olabiliyor. Buradaki çalışmalar diğer ülkelere örnek oluyor” dedi. 35 ülkeden 180 elektronik perakende şirketinin katıldığı toplantıda yapılan oylama sonucunda Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ikinci kez Euronics Yönetim Kurulu’na girmeyi başardı.