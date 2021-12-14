Türkiye diğer Müslüman ülkelerin umudu! 'Türkiye ile ilişkilerimiz güçlensin diye Allah'a dua ediyorum'

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Muciburrahman'ın doğumunun 100. yılı dolayısıyla yapılan parkın açılış törenine Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Kalam Abul Momen, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuzey Dakka Belediye Başkanı Atikur İslam, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Bangladeş Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ekrem Çelebi ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Dışişleri Bakanı Momen, parkın açılışının, iki ülke ilişkilerinin önemli bir dönüm noktasına doğru evrildiğine işaret ettiğini kaydederek, açılışın Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılına, Bangabundhu'nun doğumunun 100. yılına denk gelmesinin kendileri için çok özel bir anlamının olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin tarihi, kültürel ve dini alanlarda kökleşen derin ilişkilere sahip olduğunu aktaran Momen, "İnanıyorum ki bu park uzun yıllar süren dostluk ve kardeşliğin kaynağının sembolü olarak hizmet edecek. Bu tarihi anın bir parçası olduğum için ziyadesiyle onur duydum." ifadesini kullandı.

Momen, iki ülke halklarının, özgürlük mücadeleleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk ve Bangabandhu liderliğinde dayanışma içinde olduğuna dikkati çekerek, "Bangabandhu Muciburrahman özgürlük mücadelesinde ilhamını Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır. Kemal Atatürk, Bangladeş'te o kadar sevilir ki onun adına bir cadde de bulunmaktadır. Milli şairimiz Gazi Nazrul İslam, onun kahramanlıklarını ve yiğitliklerini övdüğü 'Kemal Paşa' adında bir şiir yazmıştır." diye konuştu.

Bakan Momen, Bangladeş'te de Mustafa Kemal Atatürk adına bir park açılacağını söyledi.