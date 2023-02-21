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Dünya Türkiye depremlerle savaşırken Yunan spikerden aşağılık sözler!
Dünya

Türkiye depremlerle savaşırken Yunan spikerden aşağılık sözler!

Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Yunan spiker İoannis Theodoratos, Türkiye ile ilgili aşağılık bir yayına imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 17:59:00 - 2023-02-21 18:01:17

Türkiye son günlerde peş peşe yaşanan büyük depremlerle savaşıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 2 depremin ardından dün akşam Hatay peş peşe iki depremle sallandı. Hatay'ın merkez üssü Defne ve Samandağ ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Türkiye'deki bu büyük depremleri komşu Yunanistan da yakından takip ediyor. Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos aşağılık bir yayına imza attı. Theodoratos depremler sonrası yaptığı yayında Yunanistan'ın adeta Türkiye arzusunu dile getirdi.

'Türkiye'de isyan başlayabilir'

 

Yunan spiker, Türkiye'de depremler sonrası bir isyan başlayabileceğini ve buna karşı ABD ile Yunanistan'ın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Önceki yayınlarda çok şey varsaydım, ancak bu depremden ve sonuçlarından Türkiye'nin güneydoğusunda bir isyan tetiklenebilir." açıklamasında bulundu.

 

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