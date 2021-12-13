‘Türkiye’ demeden önce ağzınızı çalkalayın alçaklar!

Münübe Yılmaz

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçilerinden olan Velid Muallim'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Faysal Mikdat, Türkiye ile ilgili haddini aşan ifadeler kullandı. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Mikdat, Türkiye'nin Suriye’de yıkıcı bir rol oynadığını ileri sürdü.

Türkiye, insanlık dışı eylemler yapıyormuş

Yıllardır süren iç savaşta yüzbinlerce insanını öldüren Esed rejiminin tetikçisi, “Ankara, Suriye’de düşmanca ve insanlık dışı eylemler yapıyor. İşgal ettiği topraklarda izlediği politikalarla uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ediyor” herzelerini yumurtlarken, Türkiye'nin terörist gruplara destek verdiğini ileri sürmekten de çekinmedi. Mikdat, “Ankara hükümeti, Suriye'de istikrarı önlemeye yönelik umutsuz çabalarından bir an önce vazgeçmelidir” sözleriyle de alçaklıkta zirve yaptı. Öte yandan, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi ile ilgili görüşmelerin devam etmesi için çabaların sürdüğüne değinirken, Faysal Mikdat söz konusu müzakerelerin dış müdahaleden uzak bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.