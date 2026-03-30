  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye dahil 8 ülkeden Mescid-i Aksa hakkında ortak bildiri

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, işgal altındaki Kudüs’te ibadet özgürlüğüne yönelik İsrail kısıtlamalarını ortak bir bildiriyle kınadı. 8 ülkenin dışişleri bakanları, Mescid-i Aksa ve Kutsal Kabir Kilisesi’ne erişimin engellenmesini reddettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı paylaştı. Açıklamada; Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kudüs’teki dini mekanlara yönelik müdahalelere sert tepki gösterdi.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Ortak bildiride, Müslümanların ibadet amacıyla Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’e erişiminin engellenmesi ve Hristiyan din adamlarının Palmiye Pazarı Ayini için Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerinin kısıtlanması en güçlü biçimde kınandı. Bakanlar, bu uygulamaların uluslararası hukuk ve inanç özgürlüğüyle bağdaşmadığını vurgulayarak kısıtlamaları reddettiklerini ifade etti.

8 ÜLKEDEN ORTAK DURUŞ

Kudüs’ün dini ve tarihi statüsünün korunması gerektiğinin altını çizen dışişleri bakanları, İsrail tarafından sürdürülen bu politikaların bölgedeki gerilimi tırmandırdığına dikkat çekti. Bildiride, kutsal mekanların dokunulmazlığına saygı duyulması çağrısı yinelendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adana’da patlama oldu! Valilikten açıklama: Ölü ve yaralı var
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında meydana gelen şiddetli patlama şehri ayağa kaldırdı. Torpil barutlarının boşaltıldığı ..
Barış Yarkadaş'tan bomba iddialar! Özkan Yalım'ın çantalı sır görüşmesi ifşa oldu
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 21 yaşındaki personeliyle lüks otel odalarında basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili bo..
CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti
CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın merkezinde olduğu yolsuzluk ve seks skandalı iddiaları, parti içinden yükselen en sert eleştiril..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23