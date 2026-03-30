Türkiye dahil 8 ülkeden Mescid-i Aksa hakkında ortak bildiri

Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayı paylaştı. Açıklamada; Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kudüs’teki dini mekanlara yönelik müdahalelere sert tepki gösterdi.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

Ortak bildiride, Müslümanların ibadet amacıyla Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif’e erişiminin engellenmesi ve Hristiyan din adamlarının Palmiye Pazarı Ayini için Kutsal Kabir Kilisesi’ne girişlerinin kısıtlanması en güçlü biçimde kınandı. Bakanlar, bu uygulamaların uluslararası hukuk ve inanç özgürlüğüyle bağdaşmadığını vurgulayarak kısıtlamaları reddettiklerini ifade etti.

8 ÜLKEDEN ORTAK DURUŞ

Kudüs’ün dini ve tarihi statüsünün korunması gerektiğinin altını çizen dışişleri bakanları, İsrail tarafından sürdürülen bu politikaların bölgedeki gerilimi tırmandırdığına dikkat çekti. Bildiride, kutsal mekanların dokunulmazlığına saygı duyulması çağrısı yinelendi.