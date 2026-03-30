İsrail ile birleşip İran'a saldıran Trump, ağzındaki baklayı çıkardı: Gözünü 'KHARG ADASI'na dikti!

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "KHARG ADASI'NI YOK EDERİZ" Açıklamalarının devamında ağzındaki baklayı da çıkaran Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: "ABD İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için ciddi görüşmeler yürütüyor. Eğer anlaşmaya varılmazsa İran'ın petrol kuyularını ve Kharg adasını tamamen yok ederiz" ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'de ABD gücünü göstermenin ve İslâm Cumhuriyeti'ni cezalandırmanın bir yolu olarak İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'nı ele geçirme fikrini yaklaşık 40 yıl önce ortaya atmıştı. Trump, 1988'de Guardian'a verdiği demeçte, "İran'a karşı sert davranırdım. Bizi psikolojik olarak yıpratıyorlar, bizi bir grup aptal gibi gösteriyorlar. Adamlarımızdan veya gemilerimizden birine tek bir kurşun sıkılırsa, Hark Adası'na saldırırdım. Gidip ele geçirirdim." demişti.