İsrail ile birleşip İran'a saldıran Trump, ağzındaki baklayı çıkardı: Gözünü 'KHARG ADASI'na dikti!
Katil devlet İsrail ile birleşerek İran'a bomba yağdıran Sarı Şeytan şimdi de gözünü o adaya dikti...

Financial Times'a verdiği demeçte ABD'nin İran konusunda hamlelerinin süreceğini belirten Donald Trump, Maduro örneğini vererek dünya petrol endüstrisine sahip olmak istediklerini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünya akaryakıt piyasasını da altüst etti. Petrol fiyatları dünya genelinde hızla yükseldi. ABD'ye ait USS Tripoli gemisi de 3.500 askerden oluşan filosuyal bölgeye ulaştı.

Eleştirilere cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, “Dürüst olmak gerekirse İran’dan petrol çıkarmak istiyorum ama ABD’deki bazı aptal insanlar bunu neden yapıyorsunuz diyor çünkü onlar aptal insanlar” ifadelerini kullandı.

Kontrolü İran'da bulunan Basra Körfezi'ndeki Kharg Adası akaryakıt ve enerji piyasası için çok önemli bir noktada. Bu ada Hürmüz Boğazı'nın 410 mil kuzeybatısında yer alıyor. İran'ın petrol ürünlerinin ?'u için deniz limanı görevi görüyor. Ayrıca burada 30 milyon varile kadar petrol depolama kapasitesi var.

Kharg Adası, Trump’ın bir sonraki hedefi! Verdiği demeçte bu ada için de konuşan Trump; “Kharg Adası’nı belki alabiliriz belki de almayabiliriz ama orasının çok önemli olduğu bir gerçek” dedi!

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "KHARG ADASI'NI YOK EDERİZ" Açıklamalarının devamında ağzındaki baklayı da çıkaran Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: "ABD İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için ciddi görüşmeler yürütüyor. Eğer anlaşmaya varılmazsa İran'ın petrol kuyularını ve Kharg adasını tamamen yok ederiz" ABD Başkanı Donald Trump, Körfez'de ABD gücünü göstermenin ve İslâm Cumhuriyeti'ni cezalandırmanın bir yolu olarak İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'nı ele geçirme fikrini yaklaşık 40 yıl önce ortaya atmıştı. Trump, 1988'de Guardian'a verdiği demeçte, "İran'a karşı sert davranırdım. Bizi psikolojik olarak yıpratıyorlar, bizi bir grup aptal gibi gösteriyorlar. Adamlarımızdan veya gemilerimizden birine tek bir kurşun sıkılırsa, Hark Adası'na saldırırdım. Gidip ele geçirirdim." demişti.

Mgörüş

Sen oraya çıkarsın İran da sana anakaradan petrol sevk eder ve satarsın...İyi hesapmış..

Tuğrul

Aptal sensin OÇ.Sarı büyük şeytan işin gücün haydutluk. Ülkelerin yerüstü ve yer altı kaynaklarını çalmak senin şiarın olmuş. Şerefsiz haydut yıkılacaksınız o siyonist iblisleriyle birlikte. İstenmiyorsunuz artık Dünyamızda sizi ancak cehennem kabul eder. Canınınız cehenneme büyük şeytan ve emir kumandası Lanetyahu...
