Bayram yolculuğunda konfor ve yakıt desteği bir arada: Chery’den ailelere uzun yol avantajı

Türkiye’de aileler için Kurban Bayramı yalnızca bir tatil süreci değil, aynı zamanda yakınlarla yeniden bir araya gelinen en özel dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Şehirler arası uzun yolculuklar, kalabalık aile seyahatleri ve yoğun bayram trafiği ise bu dönemin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Bu noktada kullanıcıların beklentileri yalnızca geniş bir araçla sınırlı kalmıyor, konfor, güvenlik, teknoloji ve huzurlu bir yolculuk deneyimi de büyük önem taşıyor. Bu noktada Chery’nin “Aile için” yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen TIGGO8, geniş yaşam alanı, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve konfor odaklı donanımlarıyla bayram seyahatlerinde ailelerin beklentilerine cevap veren modeller arasında öne çıkıyor. Chery’nin global marka elçisi Robert Lewandowski’nin temsil ettiği güven ve şampiyon ruhundan ilham alan TIGGO8, aile yolculuklarını daha keyifli ve daha güvenli bir deneyime dönüştürüyor.

Kalabalık aile yolculuklarında en önemli kriterlerden biri, tüm yolcuların seyahat boyunca rahat edebilmesi oluyor. Chery TIGGO8, sunduğu esnek 5+2 koltuk düzeniyle farklı kullanım ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyor. Üçüncü sırada oturan yolcular için de yeterli yaşam alanı sunan model, arka koltukların yatırılmasıyla birlikte geniş bir yükleme hacmi elde edilmesine olanak tanıyor. Valizlerden çocuk ekipmanlarına, bayram hediyelerinden outdoor malzemelerine kadar pek çok eşya için pratik çözümler sunan TIGGO8’in bagaj hacmi 1930 litreye kadar ulaşabiliyor. Kabin içerisinde yer alan 36 farklı akıllı saklama alanı ise uzun yolculuklarda kullanım kolaylığını artırıyor.

Bayram dönemine özel yakıt desteği avantajı!

Chery, bayram yolculuklarını daha avantajlı hale getirmek amacıyla özel kampanyalarını da kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kapsamda 23-31 Mayıs tarihleri arasında TIGGO7 4x4 satın alan Chery kullanıcılarına, yaklaşık 3 depo tutarında yakıt çeki hediye ediliyor. Bayram döneminde artan şehirler arası yolculuk yoğunluğu düşünüldüğünde sunulan bu destek, kullanıcıların seyahat planlarına ekonomik açıdan önemli katkı sağlıyor.

Uzun yolculuklarda üst düzey konfor deneyimi!

Bayram seyahatlerinde saatler süren yolculuklar artık kullanıcıların araç içerisindeki konfor beklentilerini daha da artırıyor. TIGGO8, geniş yaşam alanının yanı sıra sunduğu detaylı konfor özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ultra ergonomik ön yolcu koltuğu;ısıtma, havalandırma, masaj fonksiyonları ve elektrikli ayak desteği gibi özellikleri bir araya getirerek özellikle uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmaya yardımcı oluyor.

Sürücü koltuğuna entegre ses sistemi ve kabin geneline stratejik biçimde yerleştirilen 12 adet hoparlör ise araç içindeki ses deneyimini daha dengeli hale getiriyor. Navigasyon yönlendirmelerinin sürücü tarafında yoğunlaşması sayesinde arka koltukta dinlenen çocuklar veya yaşlı yolcular gereksiz seslerden daha az etkileniyor. Chery’nin kullanıcı deneyimine odaklanan yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen bu detaylar, yolculukların daha sakin ve keyifli geçmesine katkı sağlıyor.

Güvenlik teknolojileri bayram yolculuklarında fark yaratıyor!

Bayram dönemlerinde yoğun trafik, uzun sürüş süreleri ve değişken yol koşulları nedeniyle güvenlik teknolojileri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. TIGGO8, küresel güvenlik standartları doğrultusunda geliştirilirken hem Euro NCAP hem de ANCAP testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik dereceleriyle öne çıkıyor.

Modelde sunulan Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), Otonom Acil Frenleme (AEB), Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) gibi gelişmiş ADAS teknolojileri, özellikle uzun yol sürüşlerinde sürücünün yükünü azaltmaya yardımcı oluyor. Günümüz kullanıcıları artık yalnızca olası kazalardaki korumayı değil, riskleri önceden azaltmayı hedefleyen aktif güvenlik sistemlerini de önceliklendiriyor.

“Aile için” yaklaşımı Chery’nin merkezinde yer alıyor!

Chery için “Aile için” yaklaşımı yalnızca bir iletişim dili değil, aynı zamanda marka felsefesinin temel yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar Chery Groupbünyesindeki 60 modelin global ölçekte 5 yıldızlı güvenlik sertifikaları elde etmesi, markanın güvenlik ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi ortaya koyuyor. Ayrıca Chery Group, 2025 yılında Çinli yerli binek otomobil markaları arasında gerçekleştirilen beş büyük J.D. Power araştırmasının tamamında birinci sırada yer alarak sektörün tek “Five-CrownChampion” markası olmayı başardı.

Türkiye’de sunulan CHERY FAMILY CARE programı ise sezonluk araç kontrolleri, yol yardım hizmetleri ve uzun yolculuklara yönelik müşteri destek çözümleriyle kullanıcı deneyimini desteklemeyi sürdürüyor. Günlük şehir kullanımından şehirler arası aile seyahatlerine kadar Chery, kullanıcılarının her yolculuğu daha güvenli, daha konforlu ve daha huzurlu geçirebilmesini hedefliyor.