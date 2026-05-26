ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var
İran basını, Basra Körfezi’nde Lark Adası’nın güneyindeki İran gemilerine yönelik düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin can kaybının artabileceği belirtilirken, bölgede tansiyonun yeniden yükseldiği bildirildi.
İran’ın güneyinde deniz hattında yaşanan son gelişme, bölgedeki gerilimi bir kez daha tırmandırdı. İran basınında yer alan haberlere göre, Lark Adası’nın güneyindeki bazı İran gemileri gün doğumu sırasında saldırının hedefi oldu.
Yerel kaynaklara dayandırılan bilgilere göre saldırının, Basra Körfezi’nde İran’a ait deniz unsurlarını hedef aldığı öne sürüldü. İlk belirlemelerde en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
SNN'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberde, "Dün şafak vakti Amerikan-Siyonist savaş uçakları Lark Adası'nın güneyindeki birkaç İran gemisini hedef aldı." ifadelerine yer verildi.
Saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin kimlik tespiti yapıldığı ve can kaybının artabileceği bildirildi.