  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'de flaş gelişme! Serbest bıraktılar! Trump'tan İslam coğrafyasına açık tehdit! Kirli planı dünyaya ilan etti! CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı Yunanistan'da şehit diplomatlarımızın katili için verilen skandal karara son dakika itirazı geldi! Soruyu duyan Bakırhan dondu kaldı: Özgür Özel ile mi Kılıçdaroğlu’yla mı bayramlaşacaksınız? O videonun kurgu olduğu ortaya çıktı: Özgür Özel’in o anları gündem oldu Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü Şutlan başkan Özgür Özel soluğu EMEP'te aldı Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı! Siyonist İsrail rejiminden kimyasal vahşet! Lübnan’ın güneyine fosfor bombalarıyla vurdu
Dünya İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama
Dünya

İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama

Katar, İran’la anlaşma sağlanması için 12 milyar dolar teklif edildiği yönündeki iddiaları kesin dille reddetti. Doha yönetimi, söz konusu haberlerin diplomatik çabaları sabote etmeyi amaçlayan asılsız söylemler olduğunu açıkladı.

Katar, son günlerde gündeme gelen İran’a 12 milyar dolar teklif edildiği iddiasına resmi ağızdan yanıt verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ensari, Katar’ın İran’la bir anlaşmaya varılması için mali teklif sunduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Doha yönetimi, bu tür haberlerin bölgede tansiyonu düşürmeyi hedefleyen diplomatik girişimlere zarar vermeyi amaçladığını savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Katar'ın bir anlaşmaya varılması için İran'a 12 milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Ensari, bunun, anlaşmanın başarısız olmasını, tansiyonu düşürmeyi ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen diplomatik çabaları baltalamayı amaçlayan taraflarca yayıldığını kaydetti.

Katar'ın bölgesel ortaklarla koordineli olarak yürüttüğü diplomatik çabaların iyi bilindiğini aktaran Ensari, "Bu anlatılar, Katar'ın barışın tesisinde güvenilir uluslararası bir oyuncu olarak itibarını zedelemeye yönelik umutsuz girişimlerden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı, anlaşmanın nihai detayları üzerinde görüşmelerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Anlaşmanın diğer unsurlarına ek olarak, Hürmüz Boğazı da açılacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu
İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

Dünya

İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu

İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi
İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi

Dünya

İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi

Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti
Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti

Dünya

Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23