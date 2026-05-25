Camide temizlik yapan imama saldırı

HABER MERKEZİ / Cezaların caydırıcı olmamasından cesaret alan vandallar ve şehir eşkıyaları, toplumda terör estirmeye devam ediyor. 28 Şubat’tan kalma reflekslerle hareket ederek dindar insanlara yönelik alçak saldırılara imza atan azgın azınlığın skandalları hafızalardaki yerini korurken, bu kez bir cami imamı saldırının hedefi oldu. İstanbul Bahçelievler’de Siyavuşpaşa Camii İmam-Hatibi Selami Beyaztaş, görev yaptığı camide temizlik yaparken yanına yaklaşan bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Camiyi cemaate hazırlayan Beyaztaş’ı darbeden şahıs, temizlik çalışmasını bahane ederek sözlü tartışma çıkardı. Ardından yumruklarla saldırıya geçen şahıs, imamı çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşadığı mağduriyeti gazetemize anlatan Siyavuşpaşa Camii İmam-Hatibi Selami Beyaztaş, camiyi namazına hazırlarken bir kişinin namaz kılmak için camiye geldiğini ve temizlik yapmasına mâni olmaya çalıştığını aktardı. Beyaztaş, “Ben saat 11.00 sıralarında camiyi süpürüyordum. O sırada iri yarı bir kişi geldi ve bana ‘Süpürgeyi kapat’ dedi. Ön tarafta sadece son iki saf kalmıştı. Ben de kendisine, ‘Zaten iki saf kaldı, 1-2 dakikaya biter. Siz yan tarafta, minberin sağında namazınızı kılabilirsiniz’ dedim. Bunun üzerine dışarı çıktı. Ben de caminin avlusunda namaz kılacağını düşündüm. Daha sonra süpürgenin fişini çekti. Ben de tekrar gidip fişi taktım ve kalan iki safı süpürmeye devam ettim. O sırada minberin sağ tarafındaydı. Kamera görüntülerinde de zaten her şey mevcut. Ardından yanıma gelerek bana yumruklarla saldırdı. Vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım” ifadelerini kullandı.

BU SALDIRI TOPLUMUN VİCDANINA YAPILMIŞTIR”

Öte yandan İstanbul Bahçelievler’de bulunan Siyavuşpaşa Camii’nde görev yapan İmam-Hatip Selami Beyaztaş’a yönelik gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda büyük tepki toplarken, İstanbul Din Görevlileri Derneği Onursal Başkanı Metin Kaçar da yaşanan skandala sert sözlerle tepki gösterdi. Kaçar, yaptığı açıklamada camilerin huzurun, kardeşliğin ve maneviyatın merkezi olduğuna dikkat çekerek, din görevlilerine yönelik şiddetin toplumun ortak değerlerine yapılmış ağır bir saldırı olduğunu ifade etti. Kaçar, “İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Camii İmam-Hatibi kıymetli hocamız Selami Beyaztaş’ın, görevini yaptığı sırada menfur bir saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiler; huzurun, merhametin, kardeşliğin ve insanlığın sığınağı olan mübarek mekânlardır. İnsanları Allah’ın evine çağıran, toplumun manevi rehberliğini yapan din görevlilerine yönelik şiddet ise sadece bir şahsa değil; toplumun ortak vicdanına, manevi değerlerine ve ibadethanelerin saygınlığına yapılmış ağır bir saldırıdır. Temizlik yaptığı sırada böylesine çirkin bir saldırıya maruz bırakılan hocamızın yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış olması hepimizi derinden yaralamıştır. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Hele ki bir caminin içerisinde, Allah’ın evinde böyle bir hadisenin yaşanması asla kabul edilemez. Kıymetli hocama, Dava arkadaşıma, Gönüldaşıma, Selami Beyaztaş’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimizden kendisine acil şifalar niyaz ediyorum. Aynı zamanda bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; yetkilileri olayın takipçisi olmaya, saldırgan hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle uygulanmasına ve benzeri hadiselerin önüne geçecek caydırıcı tedbirlerin alınmasına davet ediyoruz. Din görevlilerimizin yalnız olmadığını, milletimizin onların yanında olduğunu herkes bilmelidir” ifadelerini kullandı.