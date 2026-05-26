Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen nükleer müzakerelerin en kritik başlıklarından biri olan zenginleştirilmiş uranyum konusunda yeni bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran’ın elindeki nükleer materyalin tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Trump, zenginleştirilmiş uranyumun ya doğrudan ABD’ye getirilerek burada imha edilmesini ya da İran’ın açık iş birliğiyle uluslararası denetim altında bulunduğu yerde ya da kabul edilecek başka bir noktada yok edilmesini önerdi. Bu açıklama, Washington’ın Tahran’a yönelik baskı dilini sürdürürken aynı zamanda kontrollü bir uzlaşı zemini de aradığını gösterdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.

Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.