DHA

Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Yalova’da 21 yıl önce üretilmeye başlanan ve tarifi sır gibi saklanan "Yalova sütlüsü", Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor.

Foto - Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Yalova’nın tescilli lezzeti Yalova sütlüsü, Kurban Bayramı öncesi tatlı tezgahlarının en çok ilgi gören ürünleri arasına girdi.

Foto - Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Kentin ilk baklava ustası tarafından 2005 yılında üretimine başlanan ve 2010 yılında patenti alınan Yalova sütlüsü, lezzetinin tesciliyle, birçok geleneksel tatlıyı geride bırakarak Kurban Bayramı’nda da sofraları süslemek üzere tezgahlardaki yerini aldı. 7 yıllık Ar-Ge çalışması sonrası ortaya çıkan ve tarifi sır gibi saklanan ürün, yüzde 80 düşük şeker oranıyla baklava, künefe ve güllaç gibi tatlıları da tahtından ederken, Kurban Bayramı’nda ağır et yemeklerinin ardından hafif bir tatlıyla sofradan kalkmak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Baklava hamuru ve güllaç kıvamının birleştiği, daha düşük şekerli ve daha az yağ oranına sahip Yalova sütlüsü, özel hamuru ve gizemli tarifi ile yeni bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir tatlı olarak öne çıkarken, tahinli, damla sakızlı, çikolatalı ve klasik olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor.

Foto - Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Dondurma ve yaz meyveleriyle de tüketilebilen Yalova sütlüsü siparişlerinin Kurban Bayramı nedeniyle üçe katlandığını söyleyen üretici Bahattin Battal, “Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Yalova sütlüsünde sınırsız bir stok moduna girdik. Yalova sütlüsü zaten bizim imza ürünümüz. Yalova’mızın tescilli ilk tatlısı. Şeker oranı diğer tatlılara göre yüzde 80 daha düşük. Yaz aylarında da soğuk tüketilebiliyor. Şeker oranının düşük olması sağlıklı tüketim açısından da değerli. Özellikle bayramlarda müşterilerimiz tercih ediyor” diye konuştu.

Foto - Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Yalova sütlüsünün yanı sıra üretimine yeni başlanan ‘Yalova kıtırı’ ve ‘Yalova ballısı’da bayram öncesi tezgahlardaki yerini aldı. Ceviz, tahin ve pekmezden oluşan Yalova kıtırının klasik çeşidinin yanı sıra fındık, tahin ve çikolata içeren alternatifi de bulunuyor. Yine kentin yüzde 100 doğal olan tescilli kestane balı, tahin, ata buğdayı ve cevizle üretilen Yalova ballısı da bayram sofraları için alternatif tat olarak satışa sunuldu.

Foto - Bayram sofralarında baklavaya rakip oldu! Bu tatlının tarifi sır gibi saklanıyor

Yalova kıtırı ve Yalova ballısına da talebin yoğun olduğunu söyleyen Battal, “Son dönemlerde kıtır çeşitlerimiz, kendinden şekerli ürünlerimiz Yalova ballısı ve Yalova kıtırı, aronyalı atıştırmalık stoklarımızı da tamamladık. Siparişlerimizi almaya başladık. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. İlgi alaka gerçekten beklentimizin çok üstünde. Daha yeni bir ürünümüz olmasına rağmen birkaç noktada satışı da yapılıyor. Şu anda ilgi bayağı bir yoğun. Ürünlerimiz yine kendinden şekerli. Yalova kıtırında ceviz, tahin ve pekmez var. Yalova ballısı ürünümüzü de Yalova'nın tescilli kestane balından üretiyoruz. İçerisinde tahin, ata buğdayı, ceviz var. Güzel bir lezzet, hafif tadı var. Herkes yesin diye çıktığımız bu yolda ürünlerimizin fiyatlarını daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Herkesin tatmasını istediğimiz bir ürün. Şimdi çıkarmış olduğumuz Yalova ballısı ile Yalova kıtırı ürünlerimiz de bayram sofralarını süsleyecek. Yine geleneksel olarak baklava çeşitlerimiz de mevcut” ifadelerini kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23