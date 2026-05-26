İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi
İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkesinin ABD ve İsrail’e karşı tutumunda geri adım atmayacağını açıkladı. Zülkadir, askeri, diplomatik ve toplumsal direnişin sürdüğünü vurguladı.

İran’da üst düzey güvenlik yönetiminin yeni ismi Muhammed Bakır Zülkadir, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada ABD ve İsrail’e net mesaj verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Zülkadir, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansında yer alan açıklamaya göre Zülkadir, İran’ın karşı karşıya olduğu süreçte birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti. Ülkenin sadece askeri güçle değil, diplomasi ve halkın kararlı duruşuyla da direndiğini savundu.

“DÜŞMANI YERE SERDİ” İFADESİ

Zülkadir açıklamasında, İran’ın geri çekilmeyeceğini vurgulayarak bu iradenin sahada ve siyasette ortaya konduğunu dile getirdi. Ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan halkın ortak direniş gösterdiğini ifade eden Zülkadir, bu tutumun karşı tarafa geri adım attırdığını öne sürdü.

İranlı yetkili, açıklamasında özellikle halkın fedakarlığını ön plana çıkarırken, ülke içindeki dayanışmanın mevcut sürecin en belirleyici unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Zülkadir, ülke bütünlüğüne zarar verebilecek söz ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini de söyledi. İran’ın bu dönemi birlik içinde geçirmesi gerektiğini vurgulayan Zülkadir, ortak duruşun ABD ve İsrail üzerinde psikolojik baskı oluşturacağını savundu.

Bu çıkış, Tahran yönetiminin hem dış cephede sert mesaj vermeyi sürdürdüğünü hem de içeride toplumsal birlik çağrısını güçlendirmeye çalıştığını gösterdi.

