Sildi süpürdü: İran, İsrail'in güvenlik kameralarını hackledi! 55'den fazla şirketin verileri silindi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Katil devlet İsrail'e İran'dan bir ağır tokat daha atıldı ve Siyonistlerin güvenlik ağı delik deşik oldu.

İran bağlantılı hackerlar İsrail’in güvenlik ağını delik deşik etti. İddialara göre en az 50 kritik güvenlik kamerasına sızan saldırganlar, 60 İsrail firmasının verilerini geri döndürülemez şekilde sildi.

Wall Street Journal’ın (WSJ) İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü’ne dayandırdığı habere göre, İran bağlantılı hackerlar İsrail’in güvenlik ağını delik deşik etti.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, İran destekli hackerların savaşın başından bu yana en az 50 güvenlik kamerasını ele geçirdiğini resmen kabul etti.

WSJ’ye göre siber gruplar, bu kameralar üzerinden İsrail birliklerinin sevkiyatlarını izledi. Düzenlenen füze saldırılarının yol açtığı hasarı anlık olarak değerlendiriliyor. Ayrıca hackerlar aralarında mühendislik, mimarlık ve hukuk bürolarının da bulunduğu en az 60 İsrail şirketinin sistemlerine girerek tüm hafızayı sildi. "Code Blue" siber kriz yönetimi şirketine göre, güncel olmayan güvenlik duvarlarını kullanan firmalar hedef seçildi ve birçok vaka da silinen verilerin kurtarılması imkansız hale geldi.

