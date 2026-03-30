Sildi süpürdü: İran, İsrail'in güvenlik kameralarını hackledi! 55'den fazla şirketin verileri silindi

WSJ’ye göre siber gruplar, bu kameralar üzerinden İsrail birliklerinin sevkiyatlarını izledi. Düzenlenen füze saldırılarının yol açtığı hasarı anlık olarak değerlendiriliyor. Ayrıca hackerlar aralarında mühendislik, mimarlık ve hukuk bürolarının da bulunduğu en az 60 İsrail şirketinin sistemlerine girerek tüm hafızayı sildi. "Code Blue" siber kriz yönetimi şirketine göre, güncel olmayan güvenlik duvarlarını kullanan firmalar hedef seçildi ve birçok vaka da silinen verilerin kurtarılması imkansız hale geldi.