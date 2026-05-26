Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu!

Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın farklı bölgelerinde Hizbullah’a ait 70’i aşkın hedefe hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun operasyonların artırılması talimatının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

İsrail ile Lübnan hattında gerilim yeniden tırmandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan genelinde Hizbullah’a ait olduğu belirtilen 70’ten fazla noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, operasyonların ülkenin farklı bölgelerini kapsadığı ve çok sayıda askeri altyapının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre, saldırılarda özellikle güneydeki Sur kenti çevresi ön plana çıktı. Bu bölgede Hizbullah tarafından kullanıldığı öne sürülen yaklaşık 10 komuta merkezi, silah deposu ve çeşitli altyapı noktalarının vurulduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, IDF bir kez daha Lübnan’ın farklı bölgelerini hedef aldı. IDF’den yapılan açıklamada, Lübnan genelindeki 70’i aşkın Hizbullah hedefine saldırı düzenlendiği bildirildi. Hedef alınan bölgeler arasında Sur şehrinin de bulunduğu vurgulanırken, burada Hizbullah tarafından kullanılan yaklaşık 10 komuta merkezi, silah depoları ve diğer altyapı tesislerinin de vurulduğu aktarıldı. Toplam 85 mühimmatın kullanıldığı saldırılarda motosikletlerle hareket eden Hizbullah mensuplarının da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Netanyahu saldırıları artırma talimatı vermişti

İsrail’in ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan’a yönelik saldırıları artırma talimatı vermişti. Netanyahu, yayınladığı video mesajda, "Hizbullah ile savaş halindeyiz. Sadece son birkaç hafta içinde cesur savaşçılarımız 600’den fazla Hizbullah üyesini etkisiz hale getirdi. Ancak hız kesmiyoruz. Aksine onlara gaza daha da basmaları talimatını verdim" ifadelerini kullanmıştı. Lübnan’a yönelik saldırıların devam edeceğini yineleyen Netanyahu, "Onlara vuracağız. Bize insansız hava araçlarıyla saldırıyorlar ve bu konuda çalışan özel bir ekibimiz var. Bunu da çözeceğiz. Ancak şu anda bizden istenen şey, saldırıları yoğunlaştırmak, gücü artırmak. Onlara kararlı bir şekilde vuracağız" demişti.

