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Gündem Türkiye, daha önceki haritayı resmen yedirdi! Yeni haritayı yayınladılar
Gündem

Türkiye, daha önceki haritayı resmen yedirdi! Yeni haritayı yayınladılar

Stratfor'un Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası, yabancıların elde ele dolaştırdığı bir belge haline geldi. Türkiye, bu harita ile Stratfor'a daha önceki bölünmüş haritayı resmen yedirmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:07:00 -
Türkiye, daha önceki haritayı resmen yedirdi! Yeni haritayı yayınladılar

Türkiye'nin Orta Doğu ve Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan bir coğrafyada etkinliğini artırması, bölge ülkelerinden çok Batılı güçleri tedirgin ediyor.

Stratfor'un Türkiye haritası

Daha önce parçalanmış Türkiye haritasını da ilk yayınlayan düşünce kuruluşu Stratforun, Türkiye için 2050 yılında öngördüğü etki alanlarını gösteren harita, yabancılar tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

2050'de Türkiye'nin etki alanları

Amerikan Savunma Bakanlığı birimleriyle birlikte özel kuruluşlara da kritik istihbarat satan, aynı zamanda gayriresmi CIA olarak da anılan bir kuruluş olan Stratfor'un söz konusu haritasında, 2050 yılında Türkiye'nin etki alanındaki ülkeler şunlar:

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Libya, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Körfez ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Kırım, Türkmenistan ve Kazakistan'ın buunduğu Hazar havzası.

Stratfor'un özgeçmişi

Stratfor, merkezi Teksas’ta bulunan bir “küresel istihbarat” şirketi. Hindistan Bhopal’daki Dow Chemical ile savaş uçağı üreticileri Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon gibi büyük şirketlerin yanı sıra, İç Güvenlik Bakanlığı, Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve Askeri İstihbarat Örgütü gibi Amerikan devletinin kurumlarına da gizli istihbarat sağlıyor.

Kararlı mücadelesiyle Türkiye, bölünmüş haritayı yedirdi

Yani kısacası Stratfor, CIA adına Türkiye’de bölünme ve buna benzer politikaların geliştiricisidir. Aynı zamanda FETÖ'yü de bu günlere getiren kuruluştur.

 

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