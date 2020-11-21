“Türkiye daha fazla baskı görecek”

Münübe Yılmaz

Fransa’nın Dış Ticaret Bakanı Franck Reister, Türkiye’nin Dağlık Karabağ meselesindeki tavrının kabul edilemez olduğunu ve konunun Avrupa Konseyi’nde alınacağını, Türkiye’nin daha fazla baskı göreceğini söyledi. Bugün yaptığı konuşmada Ankara’nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ifadeleri üzerinden Fransa’ya ve Fransız değerlerine zarar vermeyi amaçladığını iddia eden küstah Reister, “Türkiye bu tavrı ile kınanacak bir rol oynamaktadır” dedi. Reister türkiye ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de yaşadığı gerilime değinerek Türk yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın egemenliğini tehdir etmeyi bırakması gerektiğini belirtti. “Türkiye’nin Doğu Akdeniz konsundaki tutumunun değişmesini istiyoruz. Türkiye değişmeli” diyen Reister Türkye ile diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini fakat Türkiye’nin mevcut söylem ve tavırlarına devam etmesi halinde Avrupa ile ilişkisinin devam etmeyeceğini aktardı.