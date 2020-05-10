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Spor

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den Anneler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 09:49:31 -
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'den Anneler Günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Şebin, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak şunları kaydetti:

"Dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep öncelikleri çocukları olan hayatları boyunca fedakarlık, sevgi, saygı ve tüm güzellikleri içinde barındıran, geleceğin teminatları çocuklarımızı yetiştiren, gücümüze güç, umudumuza umut katan, sabırlı, sıcak, şefkatli, koruyucu ve bağışlayan annelerimizin, yaşamları boyunca düşüncelerinde her zaman var olduğumuz annelerimizin anneler günü kutlu olsun."

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