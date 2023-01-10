Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kardeş Azerbaycan’da kutlanacak
Merkezi Azerbaycan’da bulunan Türk Aksakallıları Arasındaki İlişkileri Geliştirme Birliği (TAİB), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, bir dizi konferans düzenlenmesini kararlaştırdı
Türk Aksakallıları Arasındaki İlişkileri Geliştirme Birliği (TAİB) Başkanı Akademisyen Sudeyif İmamverdiyev, Türk Aksakallıları Arasındaki İlişkileri Geliştirme Birliğinin kurucusu Ramin Ahmadov ve Kuruluşun Ofis Başkanı Nijat Dağlar, 2023'te hayata geçirilecek projeleri ile ilgili görüştüler.
Toplantıda TAİB, bundan sonraki aşamada Azerbaycan devletinin kurucusu Haydar Aliyev'in 100. yılında bir sıra etkinlikler düzenlemesi kararlaştırıldı. Ayrıca TAİB organizasyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla konferansların düzenlenmesi planlandı. Toplantıda kurumsal konular da ele alındı.