Gündem

Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada! İletişim Başkanlığı rakamlarla duyurdu

İletişim Başkanlığı, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin dünyada ikinci sırada yer aldığını duyurdu. Yapılan duyuruda “Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor" vurgusu yapıldı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, coğrafi işaretli ürün sayısında dünyada ikinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atıyor. Anadolu’nun köklü kültürü ve eşsiz yerel değerleri bu tescillerle korunuyor ve dünyaya tanıtılıyor. Coğrafi işaretler, ülkemizin yerelden evrensele uzanan zenginliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor" ifadelerine yer verildi.

PATENT BAŞVURULARI YÜZDE 38,9 ARTTI

Paylaşımda yer alan infografiğe göre; Türkiye'nin ülke içinde tescilli 1798, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli 44 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan 'Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri 2025 Raporu'na göre, Türkiye dünyada yerli patent başvurularında 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı, yerli tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer alıyor. Patent başvurularında yüzde 38,9 artış gösteren Türkiye, uluslararası kadın buluşçu oranında da yüzde 26,1 ile dünyada birinci sırada bulunuyor. Başvuru sıralamalarında ise Türk Patent ve Marka Kurumu, ilk 20'de bulunuyor.

