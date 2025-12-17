‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Amerikan toplumunu ikna etmeye dönük ifadelerine sert tepki gösterdi. Yalçın, Netanyahu’nun bu söylemlerle kaybedilen meşruiyeti geri kazanmaya çalıştığını ancak bu dilin İsrail’e yönelik öfkeyi daha da büyüttüğünü vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı" gibi ifadelerle Amerikan toplumunu ikna çabasına giriştiğini bildirdi.
Yalçın, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Katil Netanyahu, 'Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı' gibi ifadelerle Amerikan toplumunu ikna çabasına girişiyor. Amerikan toplumu da dahil insanlık nezdinde kaybettikleri zeminin farkındalar. Belki Batılı siyasetçileri baskı altında tutmaya devam edebilirler ancak bu tür söylemlerle toplumları ikna edemeyecekler. Dahası bu dili kullandıkları müddetçe İsrail'e karşı öfke katlanarak büyüyecektir. Amerika'da bunun örneklerini görmeye başladık. Öylesine kanlı bir rejim haline geldiler ki, artık arkasına saklanabilecekleri hiçbir yalan kalmadı."
