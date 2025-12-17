Olacak O Kadar ile tanınan Oya Başar'dan Levent Kırca itirafı: Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti

"Olacak O Kadar" ile tanınan Levent Kırca'nın eski eşi Oya Başar, katıldığı bir programda Kırca’nın son günlerini anlattı. 'Yasemin'in Penceresi' programında konuşan Başar gözleri dolarak, sesi titreyerek o dönemi anlattı.

Başar, Kırca'nın tedavi sürecinde yaşamak istemediğini ve yardımı reddettiğini söyledi.

Oya Başar, Levent Kırca'nın vefatından önce hiçbir şeyi kabul etmediğini ve ölmek istediğini şöyle anlattı:

"Ben gidemesem de oğlumuz, sürekli babasıyla birlikte oluyordu. Ancak hiçbir şey istemedi. 'Hiçbir şey istemiyorum' dedi. Söylediğimiz hastanede yatmadı, yönlendirdiğimiz doktora gitmedi.

'Ben böyle ölmek istiyorum' dedi. Açıkçası ölmek istedi. Hiçbirine gitmedi, hiçbir söylediğimizi yapmadı. Ve sonuçta bir gece, saat iki beş geçiyordu, telefon çaldı. 'Tamam' dedim, 'Levent gitti' Herhalde bu saatte ancak böyle bir haber gelirdi. Oğlum aradı, 'anne babamı kaybettik' dedi. Kısmet bu… Yani hayatta size ne kadar yazıldıysa, o kadar yaşıyorsunuz. Ama biraz da direnmekte fayda var."



Oya Başar konuşmasının devamında "Bir sürü şeyden herhalde çok üzülmüştü Levent. Benden ayrıldıktan sonra da birçok şeye üzülmüştü. Ben onun için çok büyük bir can simidiydim. Her zaman elini uzatabileceği biri vardı yanında" dedi.