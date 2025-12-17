Yunan Bakan Dendias “Türkiye varken her şey ikinci planda” Türkiye en büyük tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 2026 Mali Yılı Devlet Bütçesi görüşmeleri sırasında Meclis’te yaptığı konuşmada Türkiye’yi ülkesine yönelik 'birinci ve temel tehdit' olarak işaret etti.

Atina984'ün haberine göre Dendias, Ankara’nın savunma harcamalarını ayrıntılarıyla sıralayarak, Yunanistan’ın mevcut bütçesiyle karşı karşıya olduğu riskleri vurguladı.

Bakan, milletvekillerine verdiği yanıtlarda, Türkiye’nin savunma harcamalarının 28,7 milyar avro düzeyinde olduğunu, Yunanistan’ın ise yaklaşık 6–7 milyar avroluk bir bütçeyle bu tehdide yanıt vermeye çalıştığını aktardı. 'Bunu en açık şekilde sayılarla ortaya koydum' diyen Dendias, Yunanistan’ın endişelerini doğrudan ifade etti.

'ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ'

Dendias, açıkça dile getirilen savaş tehdidinin (casus belli) öncelikli olduğunu belirterek, diğer tüm güvenlik meselelerinin ikinci planda kaldığını kaydetti. Bakan, yeni savunma stratejisi olarak adlandırılan '2030 Gündemi' kapsamında, caydırıcılık doktrini, kuvvet yapısı ve yerli savunma sanayisinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Dendias, savunma harcamalarını ise 'özgürlüğün bedeli' olarak nitelendirdi ve bu bedelin Türkiye kaynaklı tehdit nedeniyle ödendiğine dikkat çekti.

Dendias daha önce katıldığı etkinliklerde de Ege’deki savunma hattına dair ayrıntılar paylaşmıştı. Yunanistan’ın stratejik planı çerçevesinde, yüzlerce adaya seyyar füze sistemleri yerleştirilecek ve böylece denizden gelebilecek tehditler kara savunmasıyla desteklenecek.

Bakan, 'Ege’yi sadece donanmamızla savunmak yeterli değil. Kara tabanlı sistemlerle de denizi etkili biçimde kontrol edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

Habere göre Dendias ayrıca, Yunanistan’ın 1952’den bu yana NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, 'NATO üyesi bir ülke için en büyük tehdidin yine bir NATO üyesi olan Türkiye’den gelmesi, stratejik durumumuzun ciddiyetini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.