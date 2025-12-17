‘Kabul ediyorum inkar edemem’ Azılı muhalif Özkök'ten bomba Erdoğan itirafları

Ertuğrul Özkök, NOW TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Azılı muhalif Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu.

Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi dünyanın en etkili ve güçlü ülkelerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Ertuğrul Özkök'ün açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla ASELSAN da TUSAŞ da muazzam olağanüstü ilerlemeler yaşandı savunma sanayiinde.

Bunlarla övünmemiz lazım, istediğimiz kadar muhalif olalım.

Türkiye bu sayede bu teknolojilerle bölgede ve dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi. Bunları kimse inkar edemez."