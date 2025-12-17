Kahvaltılık domates (Vazgeçilmeziniz olacak) tarifi! Kahvaltının vazgeçilmezi: Neye faydası var?

Kahvaltılık Domates (Vazgeçilmeziniz Olacak) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet iri domates

2 diş sarımsak

Yarım çay kaşığı kekik

Yarım kaşığı tuz

Çay kaşığının ucu ile karabiber

2-3 yemek kaşığı nar ekşisi

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kahvaltılık Domates (Vazgeçilmeziniz Olacak) Tarifi Nasıl Yapılır?

Merhabalar,

Bu tarif pazar sabah kahvaltılarımızın vazgeçilmezi...

Hele tarifi böyle yaparsanız inanın tadına doyamazsınız bu tarifin suyu o kadar lezzetli olur ki inanın size bir ekmek yedirir…. Çok kolay bir tarif önümüzdeki hafta sonu pazar kahvaltınız da bir deneyin bakalım beğenecek misiniz? hadi başlayalım…

Domatesleri yıkayın. Kabuklarını soyun ve domatesleri iri iri yemelik olacak şekilde doğrayın (kabuklu ya da kabuksuz tercih sizin desem de kabuksuz olan daha güzel oluyor )

Domateslerin üstüne de malzemeler bölümünde yazan diğer malzemeleri ekleyin. (sarımsakları bıçakla çentik çentik ince ince doğrayın).

Hazır olan tüm malzemeyi ezmeden nazikçe parmaklarınızla iyice karıştırın havalandırın.

Hazır olan domates tabağınızı siz diğer kahvaltılıkları hazırlayana kadar (mutlaka ama mutlaka ) 6-7 dakika dinlendirip sofranızın baş köşesine yerleştirin.

Afiyetler olsun.

Not: Domatesler yazlık domates ise tarifi mutlaka domateslerin kabuklarını soyarak yapın ki; domatesler suyunu sosa iyice versin sos da lezzet patlaması doruk noktasına ulaşsın. Domatesleri sunum öncesi sos içinde mutlaka 6-7 dakika dinlendirmeyi ihmal etmeyin….. Tarife eklenecek malzemeler damak tadınıza göre sizin tarafınızdan yeniden belirlenebilir…

Bu tarifi sabah kahvaltılarının dışında akşam yemeklerinde, salata olarak da kullanabilirsiniz.

Domatesin neye faydası var?



A vitamini deposu da olan domates, bağışıklığınızı ve cilt sağlığınızı korumaya yardımcıdır. K vitamin ile kemiklerinize, potasyum ile kalp sağlığınıza destek olur. Ayrıca kas kasılmalarına karşı olup kan basıncınızın düzenlenmesinde önemli rol oynar.