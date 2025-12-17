Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Erdoğan, sokağa patates döktüğü için Yozgat Ticaret Müdürlüğü tarafından kendisine 17 milyon 200 bin lira ceza kesildiğini ve bu cezayı kabul etmediğini söyleyerek hakaret etti. Erdoğan, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir. Aynı zamanda bana patatesi döktü diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; ben bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları da bana kessinler. Ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" dedi.

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan 5 ay önce Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.

CEZA DA YALAN ÇIKTI

CHP ilçe başkanı Sadık Erdoğan, hakaret içerikli son paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL para cezası kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun takibe alındığı ancak henüz bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık tarafından Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesilmesi ön görülse de aradan geçen 5 aylık zamana rağmen ilgili komisyonunun henüz ceza miktarı belirlemediği ve işleme koymadığı öğrenildi.