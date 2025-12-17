  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı
Gündem

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri zarar ettiği gerekçesiyle sokağa dökerek şov yapan CHP İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, bu defa çektiği sosyal medya videosu ile kendisine ceza kesen İl Ticaret Müdürlüğü'ne hakaret etti. Ancak CHP şovmeninin ceza iddiası da yalan çıktı.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Erdoğan, sokağa patates döktüğü için Yozgat Ticaret Müdürlüğü tarafından kendisine 17 milyon 200 bin lira ceza kesildiğini ve bu cezayı kabul etmediğini söyleyerek hakaret etti. Erdoğan, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir. Aynı zamanda bana patatesi döktü diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü'ne sesleniyorum; ben bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları da bana kessinler. Ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" dedi.

Yozgat'ın CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan 5 ay önce Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.

CEZA DA YALAN ÇIKTI

CHP ilçe başkanı Sadık Erdoğan, hakaret içerikli son paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL para cezası kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun takibe alındığı ancak henüz bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık tarafından Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan'a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesilmesi ön görülse de aradan geçen 5 aylık zamana rağmen ilgili komisyonunun henüz ceza miktarı belirlemediği ve işleme koymadığı öğrenildi.

Fondaş medyanın palavrası yine elinde patladı: Bir gün domates, bir gün patates, şimdi de kuru fasulye
Fondaş medyanın palavrası yine elinde patladı: Bir gün domates, bir gün patates, şimdi de kuru fasulye

Aktüel

Fondaş medyanın palavrası yine elinde patladı: Bir gün domates, bir gün patates, şimdi de kuru fasulye

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı
Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Gündem

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!
Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

Ekonomi

Asgari ücret heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanı müdahale edecek, 30 bin liraya çıkarılacak!

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…
20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

Gündem

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı
AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Gündem

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23