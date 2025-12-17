  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

AA Giriş Tarihi:
DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantının birçok ülkede hızla yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, bu süreçte aşıların, özellikle grip komplikasyonları yüksek kişiler ve onlara bakım hizmeti verenlerde hayati önem taşıdığının altını çizdi. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsünün Türkiye için risk oluşturmadığını belirtti.

#1
Foto - DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), H3N2 virüsünün yeni alt varyantının hızla yayıldığını bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

#2
Foto - DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

Kuzey Yarımküre'de şu anda yıllık grip mevsiminin yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Küresel grip aktivitesi seviyesi normal aralıkta olsa da ağustostan bu yana DSÖ, birçok ülkede H3N2 influenza virüsünün 'K alt sınıfı' olarak adlandırılan virüslerinde hızlı bir artış gözlemledi. Veriler, hastalık şiddetinde bir artış göstermese de bu alt sınıf H3N2 virüslerinde önemli bir mutasyona işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

#3
Foto - DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

Ghebreyesus, aşıların, özellikle grip komplikasyonları riski yüksek olan kişiler ve onlara bakım hizmeti verenler için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

#4
Foto - DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor

AVRUPA'DA YAYILIYOR Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirterek, "Bu doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü." dedi.

