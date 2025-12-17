AA Giriş Tarihi: DSÖ’den kırmızı alarm! Mutasyona uğrayan virüs hızla yayılıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantının birçok ülkede hızla yayıldığını belirterek uyarılarda bulundu. Ghebreyesus, bu süreçte aşıların, özellikle grip komplikasyonları yüksek kişiler ve onlara bakım hizmeti verenlerde hayati önem taşıdığının altını çizdi. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise Avrupa'da yayılan grip virüsünün Türkiye için risk oluşturmadığını belirtti.