HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep! "Tüp bebek tedavisini devlet karşılasın"
Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi.
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki insani dramın derinleştiğini belirtti.
Ateşkese uymayan İsrail'in, insani yardımların Gazze'ye girişini engellemeye devam ettiğini dile getirdi.
Ramanlı, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun sadece açıklama yapmakla yetindiğini vurguladı.
İzmir Barosu'nun, Menderes Adliyesi'nde duruşmaya "Cuma namazı" arası verilmesini hedef aldığını söyleyen Ramanlı, bu yaklaşımın "topluma tepeden bakan, inanç düşmanı" zihniyetin tezahürü olduğunu ifade etti.
Ramanlı, doğurganlık oranının düştüğüne, buna karşı yaşlı nüfus oranının da yükseldiğine dikkati çekti.
Tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını öneren Ramanlı, doğum öncesi ve sonrasında annelere sunulan psikolojik ve sosyal desteklerin güçlendirilmesini istedi.
Ramanlı, "Çocuklarına bakan annelerin daha çok desteklenmesi, ailelere yönelik ekonomik teşviklerin artırılması gerekmektedir." dedi.
