Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Paylaşılan videoda gurbetçi vatandaş, Almanya’daki hayatın sosyal, ekonomik ve insani yönleriyle sanıldığı gibi olmadığını; Türkiye ile kıyaslandığında birçok alanda ciddi sorunlar yaşandığını açık yüreklilikle anlatıyor. Ne lüks var ne de anlatıldığı gibi bir refah masalı…

Fuat Uğur, videoya şu dikkat çekici notu düştü:

“Yurtdışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarına karşı muhalif kesimlerde çirkef bir düşmanlık türü var. Sebebi çok basit: Bu insanlar Türkiye’ye geldiklerinde ülkelerini övüyor, yapılan hizmetleri görüyor ve gurur duyuyorlar. İşte bu durum FETÖ, CHP ve Zafer Partili trolleri çıldırtıyor.”

Muhalif çevreler, Almanya gibi sözde bir ‘cennet’te yaşayan vatandaşların Türkiye’yi neden savunduğunu bir türlü hazmedemiyor. Çünkü bu gerçekler, yıllardır millete anlatılan “Türkiye bitti, Avrupa uçuyor” yalanını paramparça ediyor.

Uğur, kendi gazetecilik tecrübesini de hatırlatarak önemli bir noktaya dikkat çekiyor:

“Tam 10 yıl boyunca ATV Avrupa’da ‘Avrupa’da Gündem’ programını yaptım. Avrupa’daki Türklerin sorunlarını birebir dinledim, haberleştirdim. Videoda anlatılanlar, inanın gerçeğin onda biri bile değil.”

Almanya’da artan hayat pahalılığı, sosyal dışlanma, bürokratik baskılar ve Türklerin yaşadığı görünmez duvarlar; stüdyo yorumcularının, sosyal medya trollerinin anlatmak istemediği acı gerçekler olarak ortada duruyor.

Ama ne zaman bir gurbetçi çıkıp “Türkiye daha iyiye gidiyor” dese, Türkiye düşmanları alarma geçiyor. Çünkü onların derdi gerçek değil; algı.

Bu video bir kez daha gösterdi ki;

Avrupa masalı çökmüş, Türkiye gerçeği ayakta duruyor.