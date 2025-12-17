AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

ABD’de ikamet eden Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2028 AK Parti’den milletvekili adayı olacak Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okuldan arkadaşımdır. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Karel’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu’nun yakın çevresi de iddiayı şaşkınlıkla karşıladı.

DOĞRUSU ŞU…

Magazin yazarı Müge Dağıstanlı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kenan İmirzalıoğlu’nun yakınlarına konu hakkında verdiği cevabı öğrendiğini yazdı.

Dağıstanlı “Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di… Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Konuyla ilgili 'Gerçek mi?' diye soran yakınlarına 'Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk' diyor” diye yazdı.