Son Haberler

İsrail, Yunanistan ve GKRY olağanüstü çağrısıyla gizlice toplandı Savaşa mı hazırlanıyoruz

Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk’in ifadesi ortaya çıktı: "Seni camdan atacağım" diyen ablam sevgilisi için annemi öldürebilir

Gözler yarın vereceği ek ifadede! Böcek konuşacak mı?

Savcılık harekete geçti! Nur Köşker’den şok delil hamlesi geldi!

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

İndirim için gözler Cumhurbaşkanında

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Sosyal medyayı sallayan o iddialara son nokta konuldu Devletten net açıklama geldi!

Jasmine dizisi edep sınırlarını zorluyor! Çarpık düzenin çarpık piyonları...
Gündem AK Parti'den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'nun cevabı ortaya çıktı
Gündem

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atmış ve 2028 yılında AK Parti’den milletvekili adayı olacağını öne sürmüştü. Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla kendisine soran yakınlarına konu hakkında verdiği cevap ortaya çıktı.

ABD’de ikamet eden Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2028 AK Parti’den milletvekili adayı olacak Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okuldan arkadaşımdır. Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Karel’in bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, A.B.İ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan İmirzalıoğlu’nun yakın çevresi de iddiayı şaşkınlıkla karşıladı.

DOĞRUSU ŞU…

Magazin yazarı Müge Dağıstanlı, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kenan İmirzalıoğlu’nun yakınlarına konu hakkında verdiği cevabı öğrendiğini yazdı.

Dağıstanlı “Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di… Doğrusu şu; İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Konuyla ilgili 'Gerçek mi?' diye soran yakınlarına 'Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk' diyor” diye yazdı.

