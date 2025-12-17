  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

IHA Giriş Tarihi:
Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Karabük'te mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bir eve giden belediye ekipleri, ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkardı.

#1
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1033 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa T.'ye ait evden uzun süredir kötü kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi.

#2
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

İhbar üzerine bölgeye polis ile Karabük Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Ekipler, eve girdiklerinde salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanların çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

#4
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Odalar içinde biriken çöplerin kullanım alanlarını tamamen kapladığı, hijyen şartlarının ortadan kalktığı belirlendi.

#5
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Evin bahçesi ve bina çevresinin de çöplerle kaplı olduğu görüldü.

#6
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Temizlik çalışmaları kapsamında ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bölgedeki görüntüler dron ile kaydedildi.

#7
Foto - Böylesi görülmedi tam 10 kamyon

Baba Nuri T., oğlunun askerden döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi
Yerel

Valilik duyurdu: O şehirde okullar tatil edildi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kent genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Mısır'ı sarsan facia
Dünya

Mısır'ı sarsan facia

Mısır, Girit Adası açıklarında batan botta 14 vatandaşının öldüğünü duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin, batan bottan sağ..
HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!
Gündem

HÜDA PAR'dan büyük destek gören talep!

Meclis'te açıklamalarda bulunan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, tüp bebek tedavisinin devlet tarafından karşılanmasını önerdi...
Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Gündem

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Ankara’da bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen beden eğitimi öğretmeni, “çocuğa karşı cinsel taciz”..
Avrupa Cenneti" Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu
Gündem

Avrupa Cenneti” Masalı Çöktü! Gurbetçi Anlattı, Türkiye Düşmanları Kudurdu

Türkiye’yi kötüleyip Avrupa güzellemesi yapanlara tokat gibi cevap Almanya’dan geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Almanya’da yaşayan bir Türk vatan..
AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı
Gündem

AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu’nun cevabı ortaya çıktı

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23