Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

20 kilo veren Bolu’nun ırkçı Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık sorunları hakkında konuştu. Kendisini görenlerin ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş’ dediklerini anlatan Özcan, 20 kilo vermesine sebep olan rahatsızlığını açıkladı.

Bolu’daki Suriyelilere fahiş zamlarla hafızalara kazınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, hakkında kanser olduğu yönündeki söylentilere de cevap verdi. Tanju Özcan, 20 kilo vermesine sebep olan rahatsızlığıyla ilgili şunları söyledi: “Ben bir pankreatit rahatsızlığı geçirdim. Hatta 2 kez geçirdim aynı rahatsızlığı. İkinciden sonra şeker hastası, TİP-2 diyabet hastası olduk. Bunun da etkisiyle olsa gerek gıda tüketimimizi de azalttık. 20 kilo civarı kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım.”

DUA EDENLERDEN ALLAH RAZI OLSUN

Kendisini bir süredir görmeyenlerin birden o kadar zayıfladığını görünce ‘Kötü hastalığa mı yakalanmış, kanser mi olmuş?’ diye merak ettiklerini söyleyen Özcan “Kanser hastası değilim. Daha 2 gün önce de kan tetkiklerimi yaptırdım. Ama bu konuda bana dua eden binlerce insan olduğunu da biliyorum. Şu anda benim çalışmamı etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor beslenme konusunda. Düzenli beslenmeye alışkın olmadığımız için şekerle baş edemiyoruz. Arzu edilen değerlere düşmedi. Ama en azından kilo verişim durdu. Hayır duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun” dedi.

