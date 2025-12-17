Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi bitti! Teklif götürülen Burak Yılmaz teşekkür etti

  • İSTANBUL
Spor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Antalyaspor yönetimi, Burak Yılmaz'ı gündemine getirirken, genç hocanın cevabı da ortaya çıktı.

Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

BURAK YILMAZ'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, 'Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum' dediği ifade edildi.

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

 

