Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi bitti! Teklif götürülen Burak Yılmaz teşekkür etti

Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

BURAK YILMAZ'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, 'Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum' dediği ifade edildi.

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.