Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında söz alan AK Parti Milletvekili Nilhan Ayan, Türkiye’nin tam bağımsızlık yolundaki adımlarından rahatsız olan muhalefet sıralarına karşı tokat gibi bir konuşma gerçekleştirdi. Ayan, yıllardır hizmet siyasetini reddeden, her yerli projeye bir kulp takan malum zihniyetin kirli maskesini tek tek düşürdü.

"KÜÇÜMSEDİNİZ, 'YETMEZ' DEDİNİZ!"

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için attığı dev adımları hatırlatan Ayan, "Gabar’da petrol, Sakarya’da doğal gaz çıkardık, küçümsediniz. Biz kendi uçağımızı, gemimizi, radarımızı üretirken, siz hâlâ 'teknolojiniz yetmez' dediniz" ifadeleriyle muhalefetin milli başarılara olan tahammülsüzlüğünü yüzlerine vurdu.

"BALIKLAR ÜRKÜYOR" DİYENLERE 'EZİK' GÖNDERMESİ

Savunma sanayiindeki füze denemelerinden bile rahatsız olup "balıklar ürküyor" diyen komik ve bir o kadar aciz bahanelerin arkasına sığınanlara sert çıkan Ayan, şu tarihi sözleri kaydetti:

"Biz kimin ürktüğünü, kimin korktuğunu çok iyi biliyoruz! Korkan hamsiler değil, ülkesini yabancılara şikayet edenler! Ürken mezgitler değil, milli değerlerini hiçe sayan ezikler! Kaçan kalkanlar değil, emperyalizmden medet umanlar!"

ATATÜRK ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLARA KAPAK!

Milli bayramlarda Atatürk maskesi takıp, arka kapı diplomasisiyle Türkiye’yi yabancılara şikayet edenlerin ikiyüzlülüğünü de deşifre eden Ayan, konuşmasını Atatürk’ün tam bağımsızlık vurgulu sözleriyle taçlandırdı. "Hangi istiklal vardır ki, yabancıların nasihatleriyle, planlarıyla yükselebilsin?" diyerek, tam bağımsızlık emanetinin ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde layıkıyla taşındığını vurguladı.

Eskiden İngiliz elçisinin arabasını atların yerine geçip çekenlerin bugünkü mirasçıları, Türkiye’nin yerli füzelerinden rahatsız olmaya devam ediyor. Nilhan Ayan, Meclis çatısı altında verdiği bu "milli şuur" dersiyle, emperyalizmden medet umanların sesini soluğunu kesti.