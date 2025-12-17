Çamlıca Camii’nde dikkat çeken hassasiyet! Milimetrik kıble ayarı hayran bıraktı!
İstanbul’un simge eserlerinden Çamlıca Camii’nde yapılan milimetrik kıble ayarı, yabancı ziyaretçiler ve uzmanlar tarafından takdirle karşılandı. İslam mimarisinde gösterilen bu yüksek hassasiyetin, mühendislik ve ilmi titizliğin somut bir örneği olduğu vurgulandı.
Görüntülerde, Çamlıca Camii’nin minaresi ile kubbesinden çizilen hattın dümdüz ilerlediğinde Kâbe’nin sağ ve sol genişliğiyle birebir örtüştüğü görüldü. Bu milimetrik hassasiyet, caminin kıble ayarındaki ilmi ve mühendislik titizliğini gözler önüne sererken yabancıların da dikkatinden kaçmadı.
