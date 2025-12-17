  • İSTANBUL
Gündem Trump’tan kritik gece mesajı! Beyaz Saray’dan dünyaya seslenecek!
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yerel saatle 21.00’de yapacak. Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak konuşmada iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yerel saatle 21.00'de (TSİ 05.00) yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle bu akşam 21.00'de (TSİ 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayınla Ulusa Sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Amerikalılara hitap etmeyi dört gözle beklediğini kaydeden Trump, “Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi” ifadelerini kullandı.

