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Tokyo'da Tarihi Başarı
Spor Tokyo'da Tarihi Başarı
Spor

Tokyo'da Tarihi Başarı

Türkiye, cimnastik tarihinde bir ilk yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 16:35:00 -
Tokyo'da Tarihi Başarı

Türkiye, cimnastik tarihinde bir ilk yaşıyor. Tokyo’daki olimpiyat oyunlarında mücadele eden milli sporcularımız Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan adını finallere yazdırdı. Sporcularımız 7 finalde madalya için yarışacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının ilk gününde artistik cimnastikte mücadele eden Türk sporcular Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak finale yükseldi.

İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan paralel barda, Ahmet Önder atlama masası ve genel tasnif, Adem Asil ise halka, atlama masası ve genel tasnifte finale yükselme başarısı gösterdi.

İbrahim Çolak 2 Ağustos'ta halka aletinde, final mücadelesi verecek. Ferhat Arıcan ise 3 Ağustos'ta paralel aletinde madalya arayacak.

Ahmet Önder 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında yarışacak.

Adem Asil ise 28 Temmuz'da bireysel genel tasnifte, 2 Ağustos'ta atlama masasında ve halka aletinde yarışacak.

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