0553 313 94 23

Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi elinden kaçıran A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda Çekya ile karşılaşacak. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala, Türkiye Çekya basket maçına yönelik bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:21
Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi elinden kaçıran A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda Çekya ile karşılaşacak. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala, Türkiye Çekya basket maçına yönelik bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar...

Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takımımız gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak.

5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:21
  1. Türkiye Çekya
  2. Türkiye Çekya maçı
  3. Türkiye Çekya maçı ne zaman
  4. Türkiye Çekya maçı saat kaçta
  5. Türkiye Çekya maçı hangi kanalda
  6. 2019 Basketbol Dünya Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında nereli?
    1. Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan..
    2. "Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar..
    3. Android 10 yayınlandı mı? Güncelleme..
    4. İngiliz parlamentosu, hükümetin erken..
    5. İzmir’de cinayet zanlılarının evinin..
    6. Tekerlekli Sandalye Milli Basketbol..
    7. Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül
    8. Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye..
    9. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni..
    10. Türkiye Çekya basket maçı ne zaman..
    11. İngiliz Parlamentosu’ndan ‘Anlaşmasız..
    12. Tartıştığı babasını pompalı tüfekle..
    13. MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon!..
    14. İstanbul’da stadın aydınlatma..
    15. Optisyenlik nedir? Optisyenler ne..
    16. Boris Johnson'a 'Brexit' şoku! Tasarı..
    17. İran’dan kritik nükleer hamlesi
    18. Ümraniye’de özel halk otobüsü alev..
    19. İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı
    20. İstanbul’un Ümraniye ilçesi TEM..
    21. İstanbul Boğazı'nda müzik ziyafeti
    22. Gazeteci ve Yazar İsmail Saymaz..
    23. 9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ’da
    24. Nevzat Çiçek kimdir? Nevzat Çiçek..
    25. Filistin Devlet Başkanlığından..
    26. Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil..
    27. Ketojenik diyet nasıl uygulanır?
    28. Erdoğan Malatya'da 'İstanbul..
    29. A Milli Takım, konsere katıldı
    30. Resul Tosun kimdir? Resul Tosun hayatı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Ahmedinejad’dan çok konuşulacak sözler! 'Ben imzalamazdım' deyip Türkiye konusunda ülkesine çağrı yaptı
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!