Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi elinden kaçıran A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda Çekya ile karşılaşacak. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala, Türkiye Çekya basket maçına yönelik bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar...

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'yi elinden kaçıran A Milli Basketbol Takımı E Grubu'nda Çekya ile karşılaşacak. Türkiye Çekya karşısında galibiyet kazanması durumunda olimpiyat elemelerine katılmayı garantileyecek. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala, Türkiye Çekya basket maçına yönelik bilgiler merak konusu oldu. Peki, Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair merak edilen detaylar... Türkiye Çekya basket maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Takımımız gruptaki son mücadelesine Çekya karşısında çıkacak. 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da oynanacak karşılaşma, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

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