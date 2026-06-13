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Gündem Kayseri Valisi Gökmen Çiçek acı haberi duyurdu: Vali Yardımcısı Şenol Esmer, vefat etti
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek acı haberi duyurdu: Vali Yardımcısı Şenol Esmer, vefat etti

Yeniakit Publisher
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek acı haberi duyurdu: Vali Yardımcısı Şenol Esmer, vefat etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, acı haberi "Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir." ifadeleriyle duyurdu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sanal medya hesabından mesai arkadaşı olan Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Çiçek paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri Vali Yardımcımız, mesai arkadaşım Sayın Şenol Esmer geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

 

Uzun yıllar boyunca devletimize ve milletimize büyük bir özveriyle hizmet eden Sayın Vali Yardımcım; görev anlayışı, çalışkanlığı, tevazusu ve örnek kişiliğiyle mülki idare camiamızda ve Kayseri'mizde saygın bir yer edinmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum"

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