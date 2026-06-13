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Spor FIBA Kıtalararası Kupa’da yeni dönem! 3 yıl boyunca Pekin’de oynanacak
Spor

FIBA Kıtalararası Kupa’da yeni dönem! 3 yıl boyunca Pekin’de oynanacak

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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FIBA Kıtalararası Kupa’da yeni dönem! 3 yıl boyunca Pekin’de oynanacak

FIBA Kıtalararası Kupa, 2026’dan 2028’e kadar 3 yıl boyunca Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenecek. Organizasyonun Pekin’deki ilk turnuvası 2026 yılının eylül ayı sonunda başlayacak.

FIBA Kıtalararası Kupa’da organizasyonun geleceğini şekillendirecek yeni bir ev sahipliği anlaşması yapıldı. Uluslararası basketbol Federasyonu (FIBA)  Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili olarak, “Bu organizasyonun kökleri 1965’e dayanıyor ve 2020’lerde FIBA Kıtalararası Kupa’ya yeni bir hayat vermek temel hedeflerimizden biriydi. Sadece iki takım arasında başlayan bu yarışma, bugün gerçekten küresel bir turnuvaya dönüştü. Çin Basketbol Federasyonu, Pekin Belediyesi, Pekin Spor Bürosu ve uzun süredir iş birliği yaptığımız Beijing Enterprise Group’taki değerli ortaklarımızla birlikte, etkinliğin önümüzdeki üç yıl boyunca büyümeye devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

 

Son 35 organizasyonda FIBA Kıtalararası Kupa, altı kıtadan 36 katılımcıya sahne oldu. Avrupa, 24 kupa ile tüm zamanların en çok şampiyonluk kazanan kıtası konumunda bulunuyor. Genel olarak İspanya kulüpleri 12 şampiyonlukla en fazla kupa kazanan ülke olurken, son altı şampiyonluk Basketbol Şampiyonlar Ligi Avrupa’yı temsil eden kulüpler tarafından elde edildi. Bu sezonki turnuvada 2026 Basketbol Şampiyonlar Ligi Avrupa (Rytas Vilnius, Litvanya), Basketbol Şampiyonlar Ligi Amerika ve Basketbol Afrika Ligi şampiyonları yerlerini garantiledi. Diğer katılımcılar ise daha sonra açıklanacak.

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