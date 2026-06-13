Akıllı gözlüklere gizlilik freni: İzinsiz kayda ağır yaptırım

ABD - Pennsylvania sınırlarında akıllı gözlükler için yeni bir dönem başlayabilir. Eyalet meclisine sunulan yeni bir yasa tasarısı, giyilebilir teknoloji pazarını ve kullanıcı alışkanlıklarını tamamen değiştirebilecek düzenlemeler içeriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren kameralı gözlükler, gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Sürücüsüz araçlarda olduğu gibi, yasalar bu yeni cihazların getirdiği hukuki boşlukları doldurmakta zorlanıyor. Meclis Üyesi Joe Ciresi ve çalışma arkadaşlarının sunduğu 2603 sayılı yasa tasarısı, tam olarak bu gri alanı netleştirmeyi hedefliyor. Tasarının merkezinde, insanların rızası dışında ses ve görüntü kaydı alınmasının önüne geçilmesi var.

Hazırlanan taslak, eyaletteki mevcut elektronik gözetleme ve dinleme yasalarına yeni maddeler eklemeyi öngörüyor. Yeni kurallara göre, akıllı gözlük ve benzeri giyilebilir cihazların üzerinde, kayıt yapıldığını gösteren net bir görsel uyarı bulunması gerekecek. Kanun metni bunu, ses veya video kaydı esnasında devreye giren bir ışık ya da gösterge olarak tanımlıyor. Pennsylvania sınırları içinde bu tür bir uyarı mekanizmasına sahip olmayan cihazların satışı ve üretimi yasaklanacak. Ayrıca bu uyarı ışığının çalışmasını engelleyecek herhangi bir ek aparatın kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Kullanıcılar açısından bakıldığında, karşı taraftan açık bir izin alınmadan ses veya görüntü kaydı yapılması tamamen yasa dışı olacak. Tasarı, emniyet güçlerinin yürüttüğü yasal soruşturmalar gibi oldukça sınırlı istisnalar dışında herkesten onay alınmasını şart koşuyor. Kurallara uymayanlar için ise ciddi yaptırımlar masada.

SATICILARA VE ÜRETİCİLERE AĞIR PARA CEZALARI KAPIDA

Yasa taslağı şu sıralar İletişim ve Teknoloji Komisyonunun raporunu beklese de onaylanması durumunda ticari hayatı doğrudan etkileyecek. Mağazalar, bu ürünleri satın alan kişilere kayıt kurallarını ve yasal zorunlulukları içeren özel bir belge vermek zorunda kalacak. Bahsi geçen bilgilendirme metni, diğer garanti veya kullanım kılavuzlarından tamamen bağımsız, tüketicinin doğrudan görebileceği şekilde hazırlanacak. İlk ihlalde işletmelere durumlarını düzeltmeleri için bir ay süre tanınırken, tekrarı halinde 500 dolardan başlayıp katlanarak artan para cezaları uygulanacak.

Üretici firmalar için de kurallar oldukça katı. Görsel uyarı göstergesi olmadan üretilen veya bu sistemi devre dışı bırakan her bir cihaz başına fabrikalara 500 dolar ceza kesilmesi planlanıyor. İlerleyen süreçte ihlalin tekrarlanması durumunda bu ceza miktarı cihaz başına 1500 dolara kadar tırmanacak.