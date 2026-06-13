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Gündem Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "ABD'nin kapı bekçisiyiz" sözleri üzerinden sert çıkış
Gündem

Erdem Atay'dan Özgür Özel'e: "ABD'nin kapı bekçisiyiz" sözleri üzerinden sert çıkış

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
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Gazeteci Erdem Atay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD merkezli Newsweek'te kaleme aldığı yazı üzerinden dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Atay, Özel'in son dönemde yaptığı açıklamalar ile Newsweek'teki ifadeleri arasında çelişki olduğunu savundu.

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD merkezli Newsweek dergisinde yayımlanan yazısına tepki gösterdi.

Atay, Özgür Özel'in son dönemde ABD'nin kendisini ve CHP'yi tasfiye etmeye çalıştığı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, Newsweek'te yayımlanan yazıdaki ifadelerle bu söylemlerin uyuşmadığını öne sürdü.

Özel'e seslenen Atay, "Madem ABD'nin sizi tasfiye ettiğini ve ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyeceğinizi söylüyorsunuz, o halde Newsweek'te kaleme aldığınız yazıda neden ABD ile ortak hareket etme vurgusu yaptınız?" ifadelerini kullandı.

"Bu çelişkiyi açıklamalı"

Atay, CHP liderinin bir yandan ABD'nin kendilerine yönelik müdahalelerde bulunduğunu söylediğini, diğer yandan ise uluslararası kamuoyuna yönelik yazılarında farklı bir dil kullandığını savunarak bu durumun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel'in Newsweek'te yer alan ifadelerinin siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdiğini kaydeden Atay, CHP yönetiminin dış politika ve uluslararası ilişkiler konusundaki yaklaşımının netleşmesi gerektiğini söyledi.

Siyasi tartışma büyüyor

Özgür Özel'in yabancı basında yayımlanan açıklamaları ve buna yönelik eleştiriler siyaset gündeminde tartışılmaya devam ederken, Erdem Atay'ın değerlendirmeleri de sosyal medyada geniş yankı buldu.

CHP cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

misafir

İmam Hatipliysen eğer, Konya'daki İmam derneğindeki baskı zulüm şiddet 

vatandaş

Nasıl bir şuursuzluk nasıl bir vatan millet onur haysiyet yoksunluğu bu böyle, ABD nin kapı bekçisiyiz diyebiliyorsun, utanır insan. ABD ye kapı bekçiliği yapılmaz kapı köpekliği yapılır, ABD ile kendini ancak denk görür pragmatik çerçevede iş yapılır.
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