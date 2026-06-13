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Yaşam O anlar kameraya yansıdı! TIR’ın önüne kırdı, facia teğet geçti!
Yaşam

O anlar kameraya yansıdı! TIR’ın önüne kırdı, facia teğet geçti!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı’nda otomobil yüklü TIR’ı sollayan otomobil, yeterli mesafe bırakmadan sağ şeride geçmek isteyince tehlike yaşandı...

Diyarbakır’da otomobil yüklü TIR’ın önüne geçmeye çalışan sürücü, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

 

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIN 662 plakalı otomobil, önünde giden otomobil yüklü TIR’ı solladıktan sonra yeterli mesafe bırakmadan yeniden sağ şeride geçmek istedi. Bu sırada otomobilin TIR'ın önüne doğru hamle yapması üzerine iki araç arasındaki mesafe kapandı. Durumu fark eden TIR şoförü, yaptığı ani manevrayla otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay anı ise trafikteki başka bir aracın yol kamerasına yansıdı.

 

Görüntülerde; otomobilin sollamanın ardından TIR'ın önüne geçmeye çalıştığı, TIR şoförünün ise çarpışmayı önlemek için manevra yaptığı ve ardından otomobilde bulunan kişilerin indikleri araçlarını kontrol ettiği anlar yer aldı.

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