Türkiye cazibe merkezi olacak

Virüsle mücadele sürecinde hükmet tarafından ticari hayatın devam için aldığı önlemleri yerinde bulduklarını dile getiren Kaan, “Zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çok ciddi destekleri oldu. Bazı bankaların süreçte yavaş kaldıklarını gördük ama onlar da çözüldü çünkü biz aynı gemideyiz” diye konuştu.

Üretim altyapımız güçlü

Türkiye’nin üretim altyapısının güçlü olduğunu vurgulayan Kaan, “Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta sorun olacağını düşünmüyorum. Hayat normalleştiği zaman doğu ekonomisinden insanların uzaklaşacağını kanısındayım. Kaliteli üretim yaptığımız takdirde öne çıkacağımıza inanıyorum. Bu açıdan çok umutluyum” dedi.