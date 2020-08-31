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Ekonomi Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:46:00 - 2020-08-31 18:47:17
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan dış ticaret istatistikleri yayınladı. Açıklanan kalemlerden enerji ithalatı rakamları ilgi çekti.

Oluşturulan geçici dış ticaret istatistik verilerine göre, Türkiye'nin Temmuzdaki toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 708 milyon 811 bin dolar oldu.

"Bitümenli maddeler, mineral yakıtlar, mineral mumlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" olarak özetlenen enerji ithalatı, 2 milyar 413 milyon 295 bin dolarlık kısmını oluşturdu.

Geçen yılın temmuz ayında bu rakam 3 milyar 443 milyon 892 bin dolar olmuştu.

İki dönem de karşılaştırıldığında Türkiye'nin enerji ithalatında yüzde 29,9 gerileme yaşandı.

Öte yandan, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 7,59 artarak 3 milyon 98 bin 629 tona ulaştı.

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